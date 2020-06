Unter der Marke Level (Iata-Code VK) verkehrte die in Österreich registrierte Anisec Luftfahrt, deren erste vier Airbus A-321 zuvor für Air Berlin geflogen sind.

Schnelles Ende: Die als Konkurrenz zur Lufthansa-Tochter Eurowings gegründete Flugegsellschaft muss schon wieder aufgeben. British Airways und Iberia begründen dies mit den Folgen der Corona-Pandemie.

Der Flugbetrieb ist mit sofortiger Wirkung eingestellt, heißt es, Insolvenz wurde angemeldet. Level war erst 2018 als Konkurrenz zu Fluggesellschaften wie Eurowings und Easyjet gegründet worden. Sie gehörte zur IAG, dem Gemeinschaftsunternehmen von British Airways und Iberia. Wegen Corona hob die Airline seit März 2020 nicht mehr ab.Ein österreichisches Gericht soll einen Insolvenzverwalter bestimmen, teilte Level mit. Die in Spanien beheimatete Fluggesellschaft war nach der Pleite der Air-Berlin-Tochter Niki in Wien an den Start gegangen und hatte sich dort einen Preiskampf mit anderen Billigfluglinien geliefert.