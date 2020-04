Ein tödliches Virus? Ja. Aber bevor dieses auf der Welt auftauchte, hatte Corona einen durchaus guten Namen.

Ehrlich gesagt: Erst einmal hat es mich geschockt. Seit Anfang Dezember lebe ich mit Corona in einem Haus – oder besser gesagt: in meinen Büro. Gemerkt habe ich das aber erst gestern. Mein Tischkalender, in dem ich meine beruflichen Termine eintrage, ist von meinem Schreibtisch heruntergefallen. Dabei ist der Kalender zugeklappt. Als ich ihn aufheben wollte, sprangen mir sechs Buchstaben ins Auge. "Corona" prangte fettgedruckt auf dem Rückumschlag.Hätte ich also von Anfang an wissen müssen, was auf uns, auf die Welt zukommen würde? Warum habe ich mir den Kalender nicht schon im vergangenen Dezember genauer angeschaut, als meine Kollegin aus dem Sekretariat die Exemplare verteilte? Hätte ich aufschreien sollen nach dem Motto: "Leute, habt Ihr das gesehen? Auf dem Rückumschlag unseres Kalenders steht "Corona". Vielleicht handelt es sich dabei ja um ein lebensgefährliches Virus, dessen Entstehen wir jetzt noch verhindern können!"Soviel Weitsicht trauen Sie mir nicht zu? Leider haben Sie Recht. Und mir ist auch nicht bekannt, dass einer meiner Kollegen über wahrsagerische Fähigkeiten verfügt. Ansonsten hätte er natürlich sofort im chinesischen Wuhan angerufen. "Schließt sofort diesen Wildtiermarkt", hätte er in den Hörer geblüllt ... äh, gebrüllt ... und verzichtet auf den Konsum von Fledermäusen!"Weit hergeholt? Ich würde sogar sagen, das ist kompletter Unsinn. Denn "Corona" – zu diesem Ergebnis kommt meine Internet-Recherche – heißt bereits seit Jahrzehnten der Hersteller meines "Wochen-Tischquerkalenders mit Spiralbindung", wie er korrekt heißt. Und wie wir alle wissen, handelt es sich bei Corona zudem um ein leckeres, erfrischendes Bier aus Mexiko.Ein Blick in die Wissensplattform Wikipedia enthüllt, dass Corona sogar noch weit mehr ist als Tischkalender, Bier und Virus. So wurde in der Antike der Ehren- oder Siegeskranz als Corona bezeichnet, im 2. Jahrhundert gab es eine Heilige namens Corona, eine italienische Tanzband nannte sich 1993 Corona, und in Deutschland gab es einmal einen Fahrrad-, Motorrad- und Automobilhersteller mit diesem Namen ("Corona" nannten sich übrigens auch Autohersteller oder Autos in England, Frankreich, in den USA und in Japan).Bevor das schreckliche Virus zu uns kam, hatte Corona ein positives Image, es stand für Ehre, für Heilige, für Mobilität. Kein schlimmes Wort also. Und dennoch musste ich gestern ein weiteres Mal schlucken: diesmal nicht wegen meines Tischkalenders (er ist rehabilitiert), sondern wegen einer kurzen Meldung in der Zeitung. Dort hieß es, dass eine Inderin ihren frisch geborenen Zwillingen zwei besonders ausgefallene Namen gegeben hat: Corona und Covid. Ehrlich gesagt: Mir wäre Besseres eingefallen!