Oliver Graue (hier ohne Maske) ist Chefredakteur BizTravel.

Was wird Corona auf gesellschaftlicher Ebene ändern? Werden wir bald alle mit Masken herumlaufen (auch vor dem 11.11.) und anderen Menschen nicht mehr die Hand reichen?

Es war eine jener Radio-Nachrichten, mit denen ich heute Morgen wach geworden bin: Ein Politiker (ich war noch zu verschlafen, um den Namen richtig zu verstehen) hat gesagt, dass Mundschutzmasken auch nach der Corona-Krise das Bild auf Deutschlands Straßen prägen werden. Deutlich abnehmen wird seiner Ansicht nach aber die Gewohnheit, sich bei der Begrüßung die Hände zu schütteln: Der gute alte Handschlag – er soll als Verlierer aus der Corona-Zeit hervorgehen.Irgendwann im Laufe des Tages habe ich recherchiert, wer diese Aussagen getätigt hat: der niedersächische Ministerpräsident Stephan Weil. Aber das ist zweitrangig. Ein bisschen beschäftigt haben mich seine Vorhersagen allerdings schon. Und ehrlich gesagt bin ich mir auch gar nicht so sicher, was ich davon halten soll.Dass wir häufiger Maske tragen werden – dagegen hätte ich nichts. In fernöstlichen Staaten wie China, Japan oder Korea gehört der Mundschutz seit Jahrzehnten zum Straßenbild. Dort ist er vor allem Schutz vor dem allgegenwärtigen Smog in den Metropolen, wird von vielen Menschen aber auch aus Rücksicht getragen: weil sie selbst erkältet sind und niemanden anstecken möchten.Das finde ich gut. Und ich glaube, es würde auch in Europa funktionieren. So wie sich zu Mitte der 70er-Jahre die Gurtpflicht durchgesetzt hat und sich heute jeder, der sich ins Auto setzt, automatisch anschnallt, so wird vielleicht auch der Mundschutz irgendwann zur Gewohnheit. Anders als beim Gurt natürlich ohne gesetzliche Pflicht.Und ganz sicher werden die Designer die Maske entdecken. Es wird Exemplare speziell für Kinder geben (mit dem kleinen Drachen Kokosnuss), solche für Star-Wars-Fans (viel zu lernen die Designer werden haben) und andere wiederum für Freunde hochwertiger Literatur (mit dem BizTravel-Logo). Vielleicht etabliert sich sogar ein Masken-Fachhandel, und das nicht nur zu Karneval.Etwas kritischer sehe ich die Dinge, was den Handschlag betrifft. Denn wer anderen zur Begrüßung seine Hand gibt, überwindet nicht nur im körperlichen Sinne Distanz – sondern auch emotional. Schon Paulus wurde beim Abschied in Jerusalem die „rechte Hand der Freundschaft“ gereicht, wie es in der Bibel heißt. Und wer in Ländern wie Polen eine Kneipe betritt, schüttelt ganz selbstverständlich die Hände der Anwesenden – auch wenn er sie nicht kennt. Es gehört einfach zum guten Ton.Vor allen Dingen frage ich mich, wie Regierungschefs künftig einen wichtigen Vertragsabschluss besiegeln werden. Zumindest bislang gehört das Händeschütteln untrennbar dazu – es ist in jeder Nachrichtensendung zu sehen. Werden sie sich in Zukunft nur noch kurz zunicken?Wird sich, wie in der Bronx üblich, die Ghetto-Faust durchsetzen? Oder werden die Staatspräsidenten künftig gar ihre Füße aneinander knallen, wenn die Unterschriften gesetzt sind? Das zumindest würde die Kameraleute vor ganz neue Herausforderungen stellen.