Seit dieser Woche haben zwar die (meisten) Geschäfte wieder geöffnet. Dennoch unterscheidet sich unser Konsumverhalten vor und während der Krise deutlich voneinander.

Mehr dazu

Mehr dazu Blog Warum Corona jetzt auch unsere Sprache befällt

Mehr dazu

Klar: Bestimmte Dinge konnten wir in den vergangenen Wochen gar nicht erst kaufen – weil die Läden dicht waren. Und auch fällt es schwer, das Geld in Restaurant-, Kneipen- oder Friseur-Besuche zu investieren, wenn dies überhaupt nicht möglich ist. Ähnlich verhält es sich mit Urlaubsbuchungen: Theoretisch sind diese zwar machbar, die meisten Menschen dürften sich aber noch sehr zurückhaltend zeigen – zumindest, was die nächsten Wochen bis Monate betrifft.Doch: Es gibt auch zahlreiche Dinge, die wir rein theoretisch auch zu Corona-Zeiten konsumieren könnten, es aber kaum tun. Oder zumindest bis Mitte April nicht taten. Andere Waren wiederum – und hier meine ich nicht nur Klopapier – stoßen derzeit auf eine deutliche höhere Nachfrage als zu Normalzeiten.Spannende Zahlen hierzu hat dieser Tage die schweizerische Postbank veröffentlicht. Anonym hat sie die Online-Daten ihrer Kunden ausgewertet. Und die sprechen Bände.Zumindest legen die Schweizer (und dasselbe dürfte für die Deutschen gelten) eher wenig Wert auf ihr Äußeres, wenn sie sowieso von zu Hause aus arbeiten. So sanken die Ausgaben für Kosmetik zwischen Mitte März und Mitte April um sagenhafte 53 Prozent. Aber wer schminkt sich auch schon für den heimischen Schreibtisch? Und das Bild der Webkonferenz lässt sich zur Not auch abschalten.Noch mehr eingebrochen sind die Ausgaben für Bekleidung und Schuhe. Auf die neue Jeans, das neue Kleid oder das frische Paar Turnschuhe hatten bis zu 80 Prozent weniger Menschen Lust. Allerdings steigt diese Zahl seit wenigen Tagen deutlich an: Mit dem schönen Wetter und dem lockenden Lockdown wächst offenbar auch wieder der Appetit auf Mode.Mehr Geld (plus 20 Prozent) geben die Menschen für Lebensmittel aus, vor allem natürlich (aber nicht nur) für Haltbares wie Nudeln, Reis und Hefe. Die Möglichkeit, sich im Restaurant Essen zu bestellen und abzuholen, nutzen hingegen nur wenige: Die entsprechenden Ausgaben betragen gerade nochmal ein Fünftel der sonst getätigten Umsätze. Wahrscheinlich macht sich hier aber auch bemerkbar, dass – wenn der Abhol-Service genutzt wird – Essen bestellt wird, nicht aber die normalerweise vergleichsweise teuren Getränke.Gestiegen sind neben den Lebensmittel-Ausgaben diejenigen für Unterhaltung. Computerspiele und Pay-TV-Zugänge verbuchen ebenso ein Plus wie (gedruckte) Zeitungen und Zeitschriften.In der Studie nicht ausdrücklich aufgeführt werden Haarschneidemaschinen. Ich bin mir aber sicher: Sie werden neue Rekordwerte in puncto Verkaufszahlen erreicht haben.