Oliver Graue ist Chefredakteur BizTravel

Das Ganze wirkt surreal: Im Minutentakt wird über die massiv gestiegenen Totenzahlen in vielen Ländern der Welt berichtet, über ein unvorstellbares Grauen namens Corona – und draußen herrscht herrliches Wetter, die Sonne scheint, als wäre alles in bester Ordnung.

Vor Corona-Zeiten hätte mich das in jedem Fall auf die Straße gelockt, ein Spaziergang an Alster oder Elbe nach Feierabend hätte auf dem Programm gestanden.Daran ist jetzt natürlich in keinster Weise zu denken: Das schöne Wetter gilt es allerhöchstens auf Balkon oder Terrasse zu genießen – oder sogar nur vom heimischen Sofa aus beim Blick durchs Fenster. In früheren Zeiten hat man das getan, wenn entweder die Zeit fehlte, herauszugehen, oder wenn gesundheitliche Gründe einen daran hinderten.Aber selbst dann hatte man ein wohliges Gefühl: Man war zwar selbst nicht draußen, trotzdem sorgte die durchs Fenster scheinende Sonne dafür, dass man sich wohl fühlte. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das nur möglich, wenn es gelingt, völlig abzuschalten – einfach mal an gar nichts zu denken. Doch so recht funktionieren will das nicht. Zu bedrückend ist die Lage, und Besserung ist derzeit leider nicht in Sicht.Aber vielleicht muss man genau das: immer mal wieder komplett abschalten. Alle Negativ-Nachrichten ausblenden – und an die schönen Dinge denken, den jüngsten Urlaub, tolle Konzerte, Theateraufführungen, zurückliegende Treffen mit Freunden. Oder sich so richtig in ein Buch vertiefen, Filme im Fernsehen anschauen, die man vor Corona als seicht oder gar kitschig abgetan hätte.Zumindest für ein paar Stunden. Die Realität ist sowieso schnell genug wieder da.