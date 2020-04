Blütenpracht: Die Tulpenfelder locken Millionen Besucher in die Niederlande – normalerweise.

Wer eine prachtvoll blühende Pflanze betrachtet, empfindet so etwas wie Glück und Lebensfreude. Nun sollen Millionen von ihnen in den Schredder – weil die Nachfrage fehlt.

Schon wenn man es im Fernsehen sieht, tut es weh: Kilometerlange Tulpenfelder blühen derzeit in Holland – in allen erdenklichen Farben. Doch wenn kein Wunder geschieht, werden viele demnächst im Schredder enden, weil sie in Corona-Zeiten keine Abnehmer finden. Ganze Lkw-Ladungen werden derzeit an den Grenzen zurückgewiesen.Schlimm ist das nicht nur für die niederländischen Züchter, die um ihre Existenz fürchten. Schade ist es auch um die wunderschönen Blumen selbst. Dabei wäre es doch eigentlich gerade jetzt, wo in vielen Wohnungen mehr Tristesse herrscht als sonst, eine gute Idee, sich etwas Farbe ins Haus zu holen. Mich jedenfalls macht der Anblick von Blumen glücklich."Schau mal, wie toll unsere Orchideen blühen!", rief vor wenigen Tagen meine Frau. Tatsächlich leuchtet es auf unseren Fensterbänken derzeit in Lila, Gelb und Weiß. Aber auch andere Pflanzen bei uns im Haus zeigen sich in den schönsten Farben (samt der immer noch vorhandenen Weihnachtssterne) – von Corona wissen sie zum Glück nichts.Und ehrlich gesagt: Ich kann mich wirklich daran erfreuen! Natürlich nicht nur jetzt zu Corona-Zeiten, sondern immer schon (aber vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen mehr). Umso schlimmer finde ich den Gedanken, dass Schönheiten, wie sie Tulpen und andere Blumen darstellen, im Schredder enden sollen."Kauft Blumen – nicht Klopapier!", so versuchen Hollands Blumenzüchter, nun zumindest für einen Teil ihrer Pflanzen Käufer zu finden. Für mich steht fest, dass ich dieser Aufforderung nachkommen werde.Leider sind zwar nicht überall die klassischen Blumenläden geöffnet, die von ihren Inhabern mit viel Liebe und Engagement geführt werden, aber in solchen Zeiten muss dann eben der Supermarkt, Discounter oder Baumarkt als Alternative herhalten – ausnahmsweise. In deren Prospekten habe ich am Wochenende gesehen, dass Tulpen in den Regalen liegen werden. Und auf unserem Einkaufszettel stehen sie definitiv!