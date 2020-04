Schon komisch: Da hat Großbritannien die Europäische Union verlassen – und trotzdem sprechen wir immer mehr Englisch. Oder besser gesagt: Denglisch.

Ganz besonders fällt mir das in der derzeitigen Situation auf. Obwohl es doch immer wieder heißt, mit Corona werde auch die Globalisierung ein Stück weit zurückgehen (sagt jedenfalls Lufthansa-Chef Carsten Spohr), findet sie in unserer Sprache einen deutlich größeren Eingang als jemals zuvor. Ja, das globalisierte Denglisch boomt geradezu in Zeiten des Virus.Ist Ihnen das schon aufgefallen? Wenn die Menschen nicht dicht aneinander stehen sollen, sagt man nicht mehr – wie noch vor Corona – "Abstand halten" dazu. Nein, jetzt heißt es "Social Distancing". Nach dieser Logik sind wir also dann sozial, wenn wir uns sozial distanzieren? Warum halten wir nicht einfach wie früher Abstand zueinander?Und dass mit dem Corona-Virus in Deutschland und der Welt die Wirtschaft zum "Stillstand" gekommen ist, davon will auch keiner etwas wissen. Stattdessen sprechen wir von "Economic Shutdown" oder "Lockdown" – und neuerdings vom gelockten ... äh ... gelockerten Lockdown. Manchmal frage ich mich, ob da nicht bei irgendwem eher eine Schraube locker ist.Natürlich arbeiten wir auch nicht von "zu Hause" aus. Nein, wir sind im "Home Office" tätig! Warum heißt es eigentlich noch "Kurzarbeit"? Wäre nicht "Shortworking" viel besser? Das ist eine Frage, die man eventuell beim "Web Conferencing" erörtern könnte.Oder wir sprechen mit unseren Kindern darüber, am besten beim "Home Schooling". Und hat die "Exit-Strategie", die von unseren Politikern eingefordert wird, eigentlich irgendetwas mit "Exitus" zu tun? Oder mit der Sterbehilfe-Organisation, die den Namen "Exit" trägt?Dieser Tage stieß ich in der Neuen Zürcher Zeitung auf einen Leserbrief, dessen Inhalt mir sehr gefallen hat. Ein Mann aus Bern fragte darin (zu Recht!), warum wir ausgerechnet auch beim Coronavirus wieder zu Anglizismen neigen. Immerhin kommt der Erreger doch aus China – und nicht aus England.Sein Vorschlag: Wenn wir schon nicht die eigene deutsche Sprache verwenden wollen – warum greifen wir dann nicht zu den chinesischen Originalbegriffen? Wie diese lauten, weiß der Leser auch: statt "Economic Shutdown" nämlich "Kling-Klang Futsch", und statt "Social Distancing" sagen wir "Gang Mer Weg". Eine ausgezeichnete Idee!