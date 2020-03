Oliver Graue ist Chefredakteur BizTravel

Anders als etwa in China herrscht in Deutschland akuter Mangel an Mundschutzmasken. Nun gibt es im Internet immer mehr Anleitungen zum Selber-Herstellen der Masken.



Kleiner Trost: Man kann den Mundschutz auch selbst herstellen. Und benötigt dazu auch gar nicht viel – vor allem kochfeste Baumwolle (altes T-Shirt), Draht, ein Bügeleisen und eine Nähmaschine. Eine sehr gute Anleitung hat Radio Essen online gestellt.



Alles ganz einfach? Naja, wie man's nimmt. Für mich steht fest: Ich würde daran gnadenlos scheitern. Im besten Fall ließe sich eine von mir produzierte Maske als Topflappen verwenden. Oder als etwa seltsam aussehendes Staubtuch.



Inzwischen haben wir Freunde aktiviert, von denen wir wissen, dass sie gut und gern nähen. Ungewöhnlich? Skurrile Idee? Mitnichten. Auf unsere Mail, ob sie sich vorstellen könnten, für uns ein paar Masken herzustellen, schickte uns eine Kollegin sofort Bilder einer kompletten Kollektion – Mundschutz in den unterschiedlichsten Farben und Mustern. Langweiliges Home Office? Nicht für sie.

Ich gebe es ja zu: Als ich vor gut sieben Jahren zum allerersten Mal in China war, kam es mir schon etwas seltsam vor – viele Menschen trugen Mundschutzmasken. Natürlich nicht die, die in der Medizin eingesetzt werden, sondern einfache Einmalexemplare aus Papier.Warum machen die das? Haben Chinesen eine so große Angst davor, dass sie angesteckt werden könnten? Heute – in Zeiten von Corona – finde ich nicht mehr die Masken lächerlich, sondern meinen damaligen Widerwillen dagegen. Auch wenn die weitaus meisten Menschen den Mundschutz vermutlich nicht (allein) aus Angst vor Viren trugen, sondern eher aus Sorge um die immense Luftverschmutzung in den Städten: Inzwischen sehe ich das als vorbildlich.Immer mehr Experten empfehlen, Mundschutz zu tragen. Zwar garantiert dieser keinen 100-prozentigen Schutz vor Ansteckung – doch zumindest verringert er das Risiko, dass die Viren bis zu unseren Schleimhäuten vordringen. Und in jedem Fall schützt er andere, wenn man selbst infiziert ist (und davon möglicherweise nichts weiß).Anders als etwa in China herrscht in Deutschland jedoch Mangel an den Masken. Menschen, die aus Corona Profit schlagen wollen, bieten Exemplare zu völlig überteuerten Preisen im Internet an. Waren die Masken vor der Krise für etwa 50 Cent zu bekommen (so wurde gestern Abend im Fernsehen berichtet), verlangen manche Anbieter heute das Hundert- bis Tausendfache.