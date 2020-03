Dieses Foto stammt aus Vor-Corona-Zeiten – zu erkennen an den kurzen Haaren.

Eigentlich hatte ich schon vor Monaten zum Friseur gehen wollen. Hab's aber nicht. Und jetzt geht es nicht mehr. Das Ergebnis spricht Bände.

Ohne Frage, mit ihren Hundertausenden Infizierten und Zehntausenden Toten ist die Corona-Krise das Schlimmste, was die Welt in den vergangenen Jahren erlebt hat. Und vor allem etwas, das ein so tiefes Gefühl von Angst und Hilflosigkeit erzeugt, wie keine andere Notsituation.Denn egal ob Kriege, Flüchtlingsdramen, Terroranschläge oder Atomunfälle: Hinter Katastrophen wie diesen stecken immer wir Menschen selbst. Wir haben es also (rein theoretisch zumindest) in der Hand, schnell für Besserung zu sorgen. Oder dafür, dass so etwas gar nicht erst geschieht. Das ist beim Coronavirus anders: Hier ist einfach alles unsicher – und einen klaren Ursache-Wirkungs-Zusammenhang gibt es nicht.Den gibt es aber – bitte entschuldigen Sie den plötzlichen Schwenk ins Profane – bei der Frisur. Wer sich über Monate seine Haare nicht hat schneiden lassen und sie nun wegen der aktuellen Lage auch gar nicht mehr schneiden lassen kann, der sieht anders aus als sonst. "Oh, haben wir Dich aus dem Bett geholt?", fragte mich eine Kollegin heute Morgen bei unserer Webkonferenz.Nein – ich war längst wach. Aber leider meine Haare nicht. Sie standen zu Berge, zur Seite (also zu beiden Seiten) und waren schlichtweg wuschelig. Es wirkte also ein bisschen so, als hätte ich das Bett vor noch nicht allzu langer Zeit verlassen. Tatsächlich aber wird inzwischen selbst die Bürste nicht mehr mit meiner "Frisur" fertig.Gut, ich hätte vor Corona zum Friseur gehen sollen. War eigentlich damals schon nötig. Nun ernte ich den Spott: Etwa, wenn ein Kumpel sagt, ich sähe aus, wie "Beethoven in seinen letzten Tagen". Oder wenn mir meine Frau anbietet, mir ihre Pferdeschwanz-Bändchen auszuleihen.Immerhin bin ich offenbar nicht der einzige, der nun einige Bad-Hair-Wochen oder gar -Monate vor sich hat: Zu den derzeit meist bestellten Produkten beim Hamburger Versandhändler Otto gehören Haarschneide-Apparate.