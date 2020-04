Reiserekorde, Overtourism – all dies scheint Ewigkeiten her zu sein. Dabei sind seither gerade mal einige Wochen vergangen. Seltsame Zeiten!

Es kam mir vor, als stammten die Berichte aus einer anderen Welt. Dabei waren die Zeitungsseiten, die ich über die Ostertage sortiert habe, gerade mal ein oder zwei Jahre alt – wenn überhaupt."11.200 Flugzeuge heben pro Tag in Deutschland ab", so lautete etwa eine Überschrift. Eine andere verkündete: "Malediven statt Mallorca: Die Deutschen zieht es in die Ferne". Und in einem weiteren Artikel wurde über die Not mancher Städte berichtet, die von Urlaubern überschwemmt würden: "Hilfe, die Touristen kommen!"Wie gesagt, Nachrichten aus einer anderen Welt. Oder zumindest aus einer anderen Zeit. Und beim Lesen habe ich mich immer gefragt, wann wir Schlagzeilen wie solche wohl wieder lesen werden (oder in meinem Fall: wieder schreiben werden). Auch wenn Politiker und Wissenschaftler inzwischen davon sprechen, die strengen Maßnahmen gegen das Coronavirus demnächst lockern zu wollen, erscheint mir der Gedanke an eine "heile Reisewelt" als weit hergeholt (wobei das Phänomen des Overtourism natürlich alles andere als heil war).Das "Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes", dem zahlreiche Interessenverbände der Reisebranche angehören, hat nun drei Szenarien vorgestellt: eine optimistische (die Reisewelt belebt sich bereits ab Ende Juni 2020 wieder), eine realistische (sie tut es ab Ende September) und eine pessimistische (erst ab Ende Dezember).Wobei "beleben" nicht bedeutet, dass wieder genauso viel und oft gereist werden kann wie vor der Seuche. Vielmehr heißt es: Die europäischen Länder öffnen ihre Grenzen, und unter Einhaltung bestimmer Sicherheitsvorkehrungen (Mundschutz, Mindestabstände zu anderen Touristen, Gesundheitsprüfungen an Flughäfen und Grenzen) darf man wieder unterwegs sein. Sollte sich das Virus erneut ausbreiten, können die Grenzen jederzeit wieder dichtgemacht werden.Von Entwarnung kann also auch dann noch keine Rede sein. Die dürfte es erst geben, wenn es Medikamente gegen Corona gibt oder sogar eine Impfung. Dass in einem solchen Augenblick das Reisen wieder mit voller Kraft starten wird, davon bin ich überzeugt. Vorsichtig werden die Menschen (hoffentlich!) dennoch bleiben.Bis dahin aber aber müssen wir uns noch gedulden – und ich spreche jetzt von der Tourismusbranche ebenso wie von den Urlaubern. Angesagt ist Balkonien (so wie ich es über Ostern genoss) und vielleicht, als erster Schritt in Richtung Reisefreiheit, innerdeutsche Touren. Aber auch dies wird ganz sicher nicht morgen der Fall sein.wir können schon ab September