Oliver Graue ist Chefredakteur BizTravel

Ausgerechnet jetzt erzielen Zeitungen, Zeitschriften und öffentlich-rechtliche Sender Nutzerrekorde – zu Lasten der sozialen Medien. Sind Druckerzeugnisse also doch noch nicht tot?

Von "Fake News" war in den vergangenen Jahren oft die Rede: Rechtspopulisten nutzten (und nutzen) diesen Begriff gern, wenn die Presse nicht so berichtet, wie sie es gern wollen. Davon unabhängig kämpfen Zeitungen und Zeitschriften bereits seit Jahrzehnten mit einem stetigen Leserschwund. Immer mehr Menschen, so schien es, zeigten sich an aktuellen Nachrichten und Debattenbeiträgen nicht mehr so recht interessiert und wichen lieber in ihre jeweiligen Facebook-Gruppen aus.Tatsache ist: Die Auflagen der (inbesondere gedruckten) Medien sanken und sanken. Mit der Corona-Krise hat sich das schlagartig geändert: Obwohl die Zeitschriftenläden an Bahnhöfen und Flughäfen und die Buchhandlungen geschlossen sind, erreichen die sogenannten Print-Produkte Verkaufszahlen, von denen sie nicht mehr zu träumen wagten.Und im Fernsehen verschiebt sich das Zuschauerinteresse massiv in Richtung der öffentlich-rechtlichen Kanäle, mit denen zuletzt immer mehr Leute nichts mehr zu tun haben wollten. ARD, ZDF und die dritten Programme erreichen Zuschauerrekorde und die ARD-Tagesschau kommt auf Einschaltquoten von annährend 50 Prozent. Das sind Werte, die sie in "normalen" Zeiten höchstens in der Halbzeitpause eines WM- oder EM-Endspiels mit deutscher Beteiligung erzielt.Und dabei handelt es sich nicht etwa um die Älteren, die sowieso schon ein Faible für die Öffentlich-Rechtlichen haben. Ganz besonders bei den jungen Leuten, die sich sonst eher bei den Privaten oder in den sozialen Medien herumtrieben, legen Tagesschau und Heute am stärksten zu – nämlich um bis zu 100 Prozent!Nicht viel anders sieht es bei den klassischen Tageszeitungen und Zeitschriften aus. Natürlich gewinnen sie vor allem mit ihren Internet-Auftritten – auch wir als BizTravel und fvw haben die sogenannten "Klicks" verdoppelt bis verdreifacht. Aber auch die gedruckten Ausgaben verzeichnen ein deutliches Wachstum.Zugegeben: Finanziell bringt das der Medien-Branche derzeit wenig. Denn die wichtigste Einnahmequelle sind nicht die Abogebühren (sie decken meist nur einen kleineren Teil der tatsächlichen Herstellungskosten) – sondern die Erlöse durch Anzeigen. Die freilich sind noch viel stärker gesunken, als die Auflagen gestiegen sind. Am Ende bleibt daher wirtschaftlich trotz allem ein dickes Minus.Und doch haben wir Hoffnung: Wir wünschen uns, dass Menschen, die jetzt wieder Zeitungen oder Zeitschrifen abonnieren, ihr Interesse nach der Corona-Krise nicht plötzlich wieder verlieren und abbestellen. Sondern dass zumindest der Trend bleibt: der Trend, dass "Print" anders als vielfach vorgesagt, vielleicht doch noch nicht ganz am Ende ist. Dass "Print wirkt", wie die Verlegerverbände gern werben.Ich für meinen Teil gebe ehrlich zu: Ich möchte nicht darauf verzichten, meine Lieblingslektüre auch künftig in der Hand zu halten, darin blättern und gemütlich auf dem Sofa schmökern zu können. Für mich ist das viel intensiver und mit mehr Freude verbunden, als wenn ich dieselben Texte "nur" auf dem Bildschirm sehen würde. Die Tageszeitung (naja, ich abonniere sogar drei) gehört ebenso dazu wie die eine oder andere Illustrierte.