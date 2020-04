Gibt es unnützes Wissen? Sprechen Sie Finnisch? Und was macht Oberammergau so besonders? Über manche Frage lässt sich in Corona-Zeiten besser nachdenken als sonst.

Corona ist fürchterlich, und die stetig steigenden Operzahlen deprimieren genau so, wie die nach wie vor vorhandene Uneinsichtigkeit einiger weniger ärgert. Wer zur Quarantäne verpflichtet oder sogar am Virus erkrankt ist und sich trotzdem in die Öffentlichkeit wagt, der ist nicht etwa "besonders cool", sondern er gefährdet die Gesundheit und das Leben von Mitbürgern. Diese Art von Egoismus ist genau das, was wir jetzt auf keinen Fall gebrauchen können! Strengere Strafen also für jene, die gegen Quarantäne-Regeln und Kontaktverbot verstoßen? Ja, gern.Wie gesagt: Corona ist fürchterlich. Aber es führt auch zusammen. So verstehe ich momentan gar nicht, warum ich mich in Vor-Corona-Zeiten (= damals) mitunter über die vielen 100 E-Mails aufgeregt habe, die ich jeden Tag in meiner Mailbox fand. Heute jedenfalls ist das ganz anders: Ich freue mich über die Mails! Je mehr, desto besser! Ich freue mich, wenn ich als Absender Namen lese, mit denen ich schon länger nicht mehr geschrieben habe. Und manchmal mailen wir dann fleißig hin und her – teilweise so viel, wie wir es früher in einem ganzen Jahr getan haben.Schön ist es vor allem immer zu sehen: Der oder dem Absender geht es gut – was derzeit heißt: gesundheitlich gut. Und dann mailen wir uns ein wenig über unsere persönliche Situation, über die Lage der Branche – und über Dinge, zu denen wir vor der Krise vermutlich "keine Zeit" gehabt hätten. Die aber dennoch nicht weniger wichtig und spannend sind als die vermeintlich wichtigen Fragen.Ja, manchmal geht es um die Frisur und die Unmöglichkeit, diese wegen geschlossener Friseur-Salons zu bändigen (danke, Herr Krombach, für den Vorschlag, bei den Oberammergauer Passionsspielen 2022 mitzumachen, so ich denn Oberammergauer bin. Bin ich aber nicht – und Leverkusener werden die selbst im Ausnahmefall nicht akzeptieren).Manchmal geht es aber auch um ganz andere Dinge. Zum Beispiel um die vielen Ä's in der finnischen Sprache – mitunter übertreiben die Finnen da ja kräftig. "Hyvää päivää" etwa heißt "Guten Tag", und "määränpää" bedeutet "Ziel". Ein Leser, der des Finnischen määchtig ... äh, mächtig ... ist, schrieb mir nun, wenn ich den BizTravel-Newsletter überschreiben würde mit "Die Stimme aus Hamburg" (da sitzt unser Verlag), dann würde man auf Finnisch sagen: Ääni Hampuristä. Klingt gut, oder?Wobei es die Aussprache des Ä's in sich hat. Am besten gelingt es, wenn Sie ein A aussprechen, dabei den Rachen dehnen, die Lippen etwas öffnen, die Zunge unverändert und die Wangen entspannt lassen. Unnützes Wissen? Von wegen. Sollte es Sie nach Corona nach Finnland ziehen, dann können Sie sagen: Sie haben die Zeit genutzt, um Ihr Ä zu optimieren.