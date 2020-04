Schokohasen brauchen keinen Mundschutz: Sie werden sowieso gegessen.

Wir hoffen, dass Sie gesundheitlich alle wohlauf sind und – trotz Corona-Krise – die Ostertage genießen. Dafür muss man nicht unbedingt weit weg fahren. Auch heimatliche Ruhe tut einmal ganz gut.

Selbst wenn dem einen oder anderen von Ihnen inzwischen die Decke auf den Kopf fallen mag und er/sie nicht mehr weiß, wie man die Kinder noch beschäftigen kann: Dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, trotz allem die Ostertage genießen können, das wünscht Ihnen das Team von BizTravel!Seit fast vier Wochen steht Deutschland nun still. Mehr als 2.100 Tote hat das tückische Virus in dieser Zeit in unserem Land gefordert – eine hohe, eine traurige Zahl. Und dennoch haben wir es gerade dem strikten Beschränkungen zu verdanken, dass nicht alles noch viel schlimmer gekommen ist. Zum einen konnten wir frühzeitig von anderen wie Italien oder Österreich lernen, die schon viele Wochen vor uns von der Pandemie heimgesucht wurden. Zum anderen haben unsere Politiker entschiedener reagiert als solche, in deren Staaten nun täglich (!) bis zu 2000 Menschen sterben.Und trotz aller Entschiedenheit scheinen die deutschen Maßnahmen ein guter Kompromiss zu sein – zwischen radikaler Ausgangssperre wie etwa in Italien und der Möglichkeit, sich dennoch für Spaziergänge, für Sport und für regelmäßige Einkäufe in die Öffentlichkeit begeben zu können.Wir sollten uns an diese Maßnahmen dringend weiterhin halten – um Leben zu schützen. Soziales Verhalten muss in den jetzigen Zeiten einfach wichtiger sein als Egoismus. Das Gute: In Deutschland sehen das weit über 90 Prozent genau so. Und darauf, finde ich, können wir durchaus auch mal stolz sein.Ziel ist es, dass jeder Infizierte weniger als einen anderen Menschen ansteckt. Heute sind es noch 1,3. Erst dann, sagt der Chef des Robert-Koch-Instituts, kann darüber nachgedacht werden, die strikten Maßnahmen zu lockern. Da das Virus weiterhin aktiv ist, sind für eine Lockerung einige Voraussetzungen nötig.Die in Halle (Saale) sitzende Akademie der Wissenschaften nennt etwa eine allgemeine Mundschutz-Pflicht für alle Menschen, Corona-Apps fürs Smartphone und weitaus mehr Tests als heute. Alles drei scheint derzeit noch nicht vollständig erfüllbar. Aber das kann und wird sich ändern, da bin ich Optimist.Und wie es dann weitergeht? Keine Ahnung. Täglich erklären gefühlt Hunderte "Experten", was sich ihrer Ansicht nach alles in der Gesellschaft "grundlegend" ändernd wird. Also wie wir künftig leben, wie wir denken, ob wir noch reisen und und und. Die Wahrheit ist: Solche Vorhersagen sind in etwa so zuverlässig wie eine Wetterprognose für Juni 2020.Vielleicht sollten wir einfach mal abwarten. Wie wir künftig leben werden (wollen), merken wir schließlich selbst früh genug. Und vor allem entscheiden wir auch selbst darüber! Sicher bin ich mir nur in einem Punkt: Die Menschen werden wieder reisen. Nach vielen Wochen Hausarrest werden wir wieder den Drang fühlen, andere Länder, andere Menschen und andere Kulturen kennenzulernen. Und das ist auch gut so, das soll sich gar nicht ändern!Der nächste BizTravel-Newsletter erscheint am Dienstag nach Ostern.