RPT/Dominik Ketz

Mehr als "nur" Weinberge: Rheinland-Pfalz ist ein Mekka für Natururlauber – etwa mit der Geierlay im Hunsück, die als Deutschlands schönste Hängeseilbrücke gilt.

In den ersten Bundesländern haben die Sommerferien bereits begonnen: Coronabedingt reisen viele Menschen in diesem Jahr innerhalb Deutschlands. In diesem Sonder-Newsletter geben wir Tipps für Reiseführer.