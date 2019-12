Giesecke+Devrient, Spezialist für Sicherheitstechnik, ist weltweit unterwegs. Digitalisierung und Globalisierung prägen sein Travel Management.

Zu den Themen, die Oliver Meinicke, Travel Manager bei Giesecke+Devrient (G+D), besonders treiben, gehört die Digitalisierung. Hatte der weltweit tätige Konzern für Sicherheitstechnologie lange Zeit auf eine Online-Buchungssoftware (OBE) verzichtet, sind die Mitarbeiter inzwischen gehalten, einfachere Flüge sowie Bahn und Hotel online zu buchen.Und das nicht mehr nur per „stationärer“ OBE. Diese will Meinicke demnächst um eine mobile Lösung erweitern, die sich derzeit noch in der Testphase befindet. Dann sollen die Reisenden auch von unterwegs via App buchen können. G+D gehört mit einem solchen Tool zu den Vorreitern.Von einer überhasteten Implementierung rät der 38-Jährige seinen Travel-Management-Kollegen allerdings ab: Nicht nur die Testphase hält er für wesentlich, um so früh wie möglich Probleme und Hindernisse zu erkennen und Abhilfe schaffen zu können. Auch die sorgfältige Abstimmung mit Abteilungen wie Personal, IT und Datenschutz sowie dem Betriebsrat ist wichtig. Ansonsten kann ein solches Projekt durchaus scheitern.Aktuell beschäftigt sich der Reiseprofi zudem mit dem Thema A1. Um die von der EU vorgeschriebene Bescheinigung zuverlässig vor Reiseantritt zu erhalten, hat er einen eigenen Prozess eingeführt – Beschäftigte und die Personalabteilung sind informiert, ob die gebuchte Reise der A1-Pflicht unterliegt. Für die Umsetzung war eine Betriebsvereinbarung nötig, schließlich geht es um persönliche Daten der Mitarbeiter, anhand derer keine Leistungskontrolle erfolgen darf.Zudem gehört G+D zu jenen Unternehmen, die die Nutzung von Sharing-Diensten in ihren Reiserichtlinien gestatten. Auch wenn die Zahl derer klein ist, die lieber in der fremden Privatwohnung als im Hotel übernachten: Um die Frage, ob dies erlaubt ist, muss sich niemand mehr Gedanken machen.Grundsätzlich steht Meinicke genau wie die meisten seiner Kollegen vor der Herausforderung, den Reisenden einen guten Service zu bieten und trotzdem Kosten zu sparen. Dabei setzt der Travel Manager besonders auf eine Kombination aus Freiraum für die Reisenden und klaren Vorgaben in der Reiserichtlinie des Münchener Traditionsunternehmens. „Wir vertrauen auf die Eigenständigkeit und Motivation unserer Mitarbeiter, für G+D kostenbewusst unterwegs zu sein“, sagt der 38-Jährige, der seit 2013 bei G+D tätig ist. „Dafür stellen wir einen Richtlinien-Rahmen zur Verfügung, innerhalb dessen sich die Mitarbeiter eigenständig bewegen können.“ Die Zahlen geben ihm Recht, trotz konstantem Reisevolumen sanken die Ausgaben im Schnitt um zwei Prozent pro Jahr.G+D ist ein Global Player, nicht nur in Sachen Reise: Die etwa 2000 Reisenden sind fast überall unterwegs, ganz besonders interkontinental. Mit ihren Flugmeilen haben sie es im vorigen Jahr genau 114 Mal zum Mond und zurück geschafft. Kein Wunder, das Unternehmen selbst ist in 32 Ländern vertreten, und seine Lösungen und Produkte – von gedruckten Banknoten bis zu Sicherheitssystem – liefert es sogar in 150 Staaten.Angesiedelt ist das Travel Management im Service Management der Ende 2018 neu gegründeten G+D Immobilien Management GmbH. Dort ist Oliver Meinicke nicht allein für die Geschäftsreisen zuständig, sondern kümmert sich auch um den Firmenfuhrpark sowie um das Vertragsmanagement infrastruktureller Themen. Gebucht wird von den Beschäftigten selbst und über etwa 100 Travel Arranger. Komplexe Reisen laufen über den Reisebüropartner von G+D.Nebenher engagiert sich Oliver Meinicke stark im VDR: Erst im Mai wurde er von den Mitgliedern ins Präsidium gewählt, bereits im Juni präsentierte er die Geschäftsreiseanalyse 2019, an deren kommender Ausgabe er gemeinsam mit anderen Präsidiumsmitgliedern schon wieder arbeitet. Über den VDR versucht er schließlich auch, die Bedürfnisse der deutschen Wirtschaft in puncto Mobilität in die Politik zu tragen. Dazu gehört übrigens auch das Thema A1.