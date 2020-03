Trotz der Pflicht, zu Hause zu bleiben: Ganz ohne Einkäufe geht es nicht. So gehören die Begegnungen in den Supermärkten zu den nach wie vor heiklen Situationen in der Corona-Krise.





Die Masken erhalten die Menschen automatisch beim Betreten des Supermarktes (ab Mittwoch). Während des gesamten Aufenthalts dort müssen sie diese aufgesetzt haben. Gerade in den Geschäften kann nicht immer der Zwei-Meter-Abstand konsequent eingehalten werden – ist dies aber nicht der Fall, ist das Risiko einer Ansteckung vorhanden.



Österreich steht derzeit massiv in der Kritik. Weil die Skigebiete – vor allem in Tirol – noch bis Mitte März geöffnet waren, verbreitete sich das Virus hier offenbar rasant. Etliche Tirol-Rückkehrer sind infiziert.



