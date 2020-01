Dale Eastlund

Geschäftsreiseanbieter CWT hat Dale Eastlund zum Vice President Supply Chain Partners ernannt. In dieser Position ist er insbesondere für die Beziehungen zu den Anbietern von Online-Buchungsmaschinen verantwortlich.

Eastlund ist dabei seit 20 Jahren bei CWT tätig und künftig für die strategischen und geschäftlichen Verbindungen zu den Supply-Chain-Partnern verantwortlich. Er berichtet direkt an Vincent Chirico, Senior Vice President Global Chain Partners bei CWT.In seinem neuen Aufgabenbereich soll Eastlund gemeinsam mit seinem Team eng mit den Anbietern von Online-Buchungsmaschinen sowie den Plattformen dritter Anbieter zusammenarbeiten. Ziel ist es dabei nach Unternehmensangaben, insbesondere die Nutzung Online-Buchung für Reisende und Travel Manager weiter zu verbessern.Vor der Übernahme seines neuen Aufgabenbereichs war Eastlund bei CWT als Senior Director for Third Party Aggregators tätig. Hier entwickelte er maßgeblich die Strategie des Dienstleisters für den Umgang mit dem Airline-Vertriebsstandard NDC.Zuvor war er in diesem Segment als Senior Director für Online Booking Tools zuständig. Zudem war Eastlund im Jahr 2000 am Aufbau der CWT's Solutions Group, der Beratungssparte der Geschäftsreisekette, beteiligt, deren Amerika-Geschäfte er danach zweitweise leitete.Zugleich hat CWT in China eine Global-Travel-Management-Plattform gestartet. In Zusammenarbeit mit mehreren Partnern, die sich auf den chinesischen Reisemarkt, Technologie und E-Commerce spezialisiert haben, hat der Dienstleister die Plattform myCWT speziell auf die Entwicklung und Anforderungen in der Volksrepublik angepasst. Dies reicht vom Content über die Zahlungsformen bis hin zu den Möglichkeiten der Anbindung von Drittsystemen – wobei den Firmenkunden eine einheitliche Nutzung des weltweiten Angebots von CWT nach Angaben des Unternehmens garantiert wird. Eine offene API-Struktur ermögliche eine einfache Integration von Anwendungen externer Anbieter und den internen Systemen der CWT-Kunden, so der Dienstleister.