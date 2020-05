Möglichst Abstand halten dürfte bei einer Wiederaufnahme von Geschäftsreisen eine wichtige Verhaltensregel für Business Traveller bleiben.

Der Umgang mit Krisen und Notsituation ist für Travel Manager und deren Teams nicht ungewöhnlich. Daher waren die Corporate Travel Teams in den Unternehmen auch auf die Coronavirus-Pandemie vorbereitet, wie eine Umfrage von BCD Travel zeigt.

Immerhin zwei Drittel der Umfrageteilnehmer gaben an, dass ihr Geschäftsreiseprogramm auf die durch COVID-19 verursachten Störungen vorbereitet gewesen sei, während nur 13 Prozent nicht vorbereitet waren.41 Prozent der Befragten berichteten zudem, dass alle Geschäftsreisen ihres Unternehmens ausgesetzt wurden, so BCD Travel. In den Unternehmen der übrigen Teilnehmer finden lediglich unbedingt notwendige Reisen statt. Insgesamt wurden im März nur sechs Prozent der geplanten Geschäftsreisen unternommen, mehr als die Hälfte wurde storniert, und ein Viertel verlagerte sich auf virtuelle Meetings – mit entsprechenden Auswirkungen auch für Dienstleister wie BCD Travel.Mit einem Anziehen der Geschäftsreiseaktivitäten rechnen die Umfrageteilnehmer erst wieder ab dem dritten Quartal. Acht von zehn Befragten gehen von einer gewissen Belebung ab Juli aus. Immerhin 62 Prozent der befragten Travel Manager erwarten, dass das Reise-Niveau von vor der Krise bereits gegen Ende des Jahres erreicht wird. Ein Viertel geht davon aus, dass dieser Normalisierungsprozess bis Ende 2021 andauert. Jeder zehnte glaubt, dass dies sich noch länger hinzieht.So gehen dann auch sechs von zehn der Befragten davon aus, dass die Häufigkeit von Geschäftsreisen zurückgehen wird. Gleichzeitig wird angenommen, dass die Häufigkeit virtueller Meetings steigt, so ein weiteres Ergebnis der Umfrage von Deutschlands führender Geschäftsreisekette. 78 Prozent erwarten, das interne Besprechungen künftig verstärkt virtuell stattfinden werden. 57 Prozent der Umfrageteilnehmer sagen dasselbe über externe Treffen. Und 49 Prozent gehen davon aus, dass Konferenzen, Tagungen und andere Veranstaltungen künftig vermehrt virtuell durchgeführt werden."Wenn Reiseverbote aufgehoben werden und Gesundheitsorganisationen ihre Reisewarnungen zurücknehmen, sind Unternehmen gefragt, die Sicherheit ihrer Reisenden zu gewährleisten", wirft Mike Janssen, Global Chief Operating Officer und Chief Commercial Officer bei BCD Travel schon einen Blick nach vorn. Und: "Obwohl Firmen einen neuen Blick auf Strategien zur virtuellen Zusammenarbeit werfen werden, stellen Reisen weiterhin eine entscheidende Komponente zur Erreichung der Unternehmensziele dar. Beispielsweise um Produktionslinien und Rohmaterialien zu kontrollieren, um zu lehren und zu lernen, um Kundenbeziehungen zu pflegen und Geschäfte abzuschließen", setzt er auf eine Wiederbelebung auch des eigenen Geschäfts als Reisedienstleister.