Nach langem Ringen ist die weltgrößte Reisemesse abgesagt worden. Berlin hatte verlangt, dass jeder Besucher eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausfüllen muss. Dies sei nicht machbar, teilte die Messeleitung mit.

Wegen des neuartigen Coronavirus haben die Organisatoren der weltgrößten Reisemesse ITB Berlin die Veranstaltung abgesagt. Das sagte ein Messesprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Die Messe sollte vom 4. bis 8. März in der Hauptstadt die Tore öffnen. In den Tagen und Wochen zuvor hatten sich immer mehr Aussteller abgemeldet, nicht nur aus China. Die Messeleitung hatte aber weiter an der ITB festgehalten. Die Messe war bereits ausgebucht.



Nach Angaben der Messe hat das zuständige Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf die ITB zwar grundsätzlich genehmigt. Allerdings wurden die Auflagen stark erhöht. Während die ITB nur die Aussteller danach fragen wollte, ob sie aus den Corona-Risikogebieten kommen, habe der Bezirk verlangt, dies auf sämtliche Besucher auszudehnen. Das hätte vermutlich zu stundenlangen Wartezeiten am Einlass geführt.

Wie berichtet, hatten gestern und heute bereits zahlreiche Aussteller ihre Präsenz gecancelt. Auch Abendpartys wurden abgesagt. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass die Tourisitikbranche 2020 vor einem ihrer schwierigsten Jahre steht. Zuletzt hatte sie allerdings immer neue Rekordmarken erzielt.



Die für den Mai geplante ITB in China hatten die Veranstalter schon in der vergangenen Woche abgesagt. Auch der Krisenstab des Bundesgesundheits- und des Bundesinnenministeriums hatte sich am Freitag mit Großveranstaltungen wie der ITB im Zeichen des Coronavirus-Ausbruchs befasst.



Ein Ersatztermin wurde bislang nicht genannt.