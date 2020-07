Christian Streib

Geschäftsreiseanbieter ATG hat Christian Streib zum Senior Director für die Märkte in Deutschland, Österreich und die Schweiz berufen. Er kommt vom Wettbewerb.

ATG ist seit einiger Zeit dabei, die eigene Präsenz im deutschsprachigen Raum auszubauen. Für die weitere Expansion soll nun auch Christian Streib als Senior Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz sorgen. In dieser Position ist er von Frankfurt aus für das Operations und das Account Management Team verantwortlich. Er ist laut ATG sowohl für die strategische Ausrichtung als auch für die fortwährende Optimierung der eigenen Arbeitsorganisation zuständig. Streib zähle zum Kern des ATG-Führungsteams in Deutschland, teilt der Dienstleister mit.Mit Streib hat ATG eine erfahrene Führungskraft aus der Geschäftsreisebranche angeheuert. Gut 23 seiner 25 Jahre in der Branche hat Streib dabei in unterschiedlichen Positionen für Geschäftsreiseanbieter CWT gearbeitet. Ende 1996 startete er hier als Business Travel Consultant, war unter anderem Strategic Account Director für Europa, den Nahen Osten und Afrika und war die vergangenen neun Jahre als Senior Director Travel Services für Zentraleuropa tätig.Der neue Senior Director für die DACH-Region arbeitet künftig eng mit ATG-Deutschland-Chefin Martina Eggler zusammen, die vor ihrem Einstieg bei ATG und einer Beschäftigung bei HRS wie Streib ebenfalls lange Jahre für den Wettbewerber CWT tätig war.In den USA hat ATG zudem Howard Honeycutt zum Director of Strategic Projects & Product Development berufen.