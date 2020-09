Das Werk der Albert-Akademie enthält alle Neuregelungen zum aktuellen Reisekostenrecht im Jahr 2020 sowie ein gut 200-seitiges Lexikon. BizTravel-Leser erhalten 25 Prozent Rabatt.

Inhalt des 2300 Seiten umfassenden Handbuchs sind: sämtliche wichtigen Gesetzestexte mit den Neuregelungen für 2021, Verwaltungsanweisungen (insbesondere BMF-Schreiben) und Urteile der Finanzgerichte, insbesondere des BFH, die zur Gewährung und Abrechnung von Reisen erforderlich sind. Die aktuellen Regelungen sind mit Hinweisen und Kommentierungen von Diplom-Betriebswirt Uwe Albert versehen.Außerdem enthält das Handbuch Informationen zur Besteuerung von Tagungsreisen, Incentive-Reisen, gemischten Reisen, Teambuilding-Maßnahmen, Informationen zum Bundesreisekosten-Gesetz, Umzugskosten-Gesetz, zur Auslandsumzugskosten-Verordnung, Informationen zur PKW-Nutzung, Muster für eine Reisekosten-Richtlinie und Hinweise zum Vorsteuerabzug.Zusätzlich enthalten ist ein rund 200-seitiges Reisekosten-Lexikon von "A – wie Abholfahrten" bis "Z wie – Zweitwohnungssteuer", in dem anhand praktischer Beispiele die Abrechnung von Reisen und doppelter Haushaltsführung dargestellt wird.Das Handbuch wird auf einer CD/DVD im Format einer PDF-Datei ausgeliefert. Er erscheint am 30. November 2020 und kostet 59 Euro, einschließlich Versandkosten und Umsatzsteuer. BizTravel.de-Leser erhalten einen Rabatt von 25 Prozent, zahlen also 44,25 Euro. Dazu einfach das Stichwort "BizTravel" angeben.Bestellungen: www.albertakademie.de und dort unter Literatur oder per Fax 040 6032758 oder per E-Mail info@albertakademie.de