Nicht nur wie gewohnt nach Kosten und Dauer können Nutzer der OBE Neo nun die Suchergebnisse ordnen, sondern auch nach der Menge des ausgestoßenen Kohlendioxids.

Dies gelte für Flug- und Bahnreisen, heißt es in einer Mitteilung von GBT. Trotz der gegenwärtigen Probleme und des Fokus auf Kostenkontrolle und Fürsorgepflichten seien im Travel Management die Nachhaltigkeitsziele nicht aus den Augen verloren worden. In einer Umfrage des britischen Institute of Travel Management (ITM) im Mai 2020 hätten 96 Prozent der Mitglieder die Nachhaltigkeit als Thema mit oberster Priorität genannt.Gleichzeitig hat GBT den jährlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Report veröffentlicht. Er beschreibe die Fortschritte bei den wichtigsten Projekten der Corporate Social Responsibility im vergangenen Jahr.