Julie Avenel

Als Vice President Global Business Consulting soll die Fanzösin an Drew Crawley, Chief Commercial Officer, berichten.

Julie Avenel ist seit mehr als neun Jahren bei GBT mit Sitz in Frankreich tätig, zuletzt als Director Global Supplier Relationships für die EMEA-Region. Bevor sie zu GBT kam, war sie unter anderem Managementberaterin bei der Boston Consulting Group und Branchenanalystin bei Accor.Zu Julie Avenels akademischen Qualifikationen gehört ein doppelter Master-Abschluss in Tourismus- und Hotelmanagement an der University of Brighton und der Normandie Business School.