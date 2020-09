Klaus Jackelmann

Existenznot treibt sie auf die Straße: Veranstaltungsorganisatoren bei einer früheren Demo des Bündnisses Alarmstufe Rot.

Mit einer Demonstration um "fünf nach 12" will die Veranstaltungsbranche am 9. September in Berlin auf ihre Existenznöte wegen der Corona-Pandemie aufmerksam machen. Die "vergessene Branche" stehe in großen Teilen unmittelbar vor dem Kollaps, heißt es in einer Ankündigung