Die Fluggesellschaft gibt es nicht mehr, den Himmelskörper aber schon: So schön kann ein Sonnenuntergang sein.

Naja, wobei "gutes Timing" eigentlich besser geht. Wochenlang hatten wir strahlend-schönes Wetter, und nun, wo es (zum Glück!) wieder regnet, feiern wir am 3. Mai den "Internationalen Tag der Sonne".

Auch auch wenn Sie es bislang möglicherweise gar nicht mitbekommen haben (so wie ich): Den "World Sun Day" gibt es bereits seit 1978, also seit nunmehr 42 Jahren. Dass es dieses Mal möglicherweise etwas nass werden könnte und sich die so geehrte Sonne – vielleicht aus purer Bescheidenheit – hinter Wolken versteckt, konnte man damals ja nicht ahnen. Vielleicht will sie sich auch nur etwas vorbereiten: Am 4. Mai läuten einige Länder – übrigens auch Deutschland – die "Woche der Sonne" ein.Aber seien wir ehrlich: Hintergrund des "Tags und der Woche der Sonne" ist gar nicht der Appell an den Himmelskörper, künftig doch bitte noch etwas mehr zu scheinen. Ganz im Gegenteil: Über zu wenig Sonne können wir uns angesichts der vergangenen Sommer nicht beschweren. Ginge es darum, müsste man eher "Tage des Regens" ausrufen. Vor allem die Bauern würden sich darüber freuen, aber auch unsere Gärten.Nein, am "Tag der Sonne" soll es ums Thema Solarenergie gehen. Die Idee dazu hatte der US-Umweltschützer Denis Hayes. Er hatte zuvor schon den "Tag der Erde" ins Leben gerufen (sagen Sie jetzt bitte bloß nicht, dass Sie ihn am 22. April nicht gefeiert haben?!).Tatsache ist: Seit 1978 hat sich in Sachen Solarenergie unglaublich viel getan. Wurde die Energiequelle damals noch von vielen als nicht zukunftsfähig beurteilt (auch, weil die technischen Möglichkeiten fehlten), ist heute das genaue Gegenteil der Fall: Sonnenenergie gilt als Stromquelle der Zukunft. Riesige Photovoltaik-Anlagen sind längst allerorten errichtet worden, und der Anteil der Sonne auch am deutschen Energiemix steigt und steigt.Und wenn Sie jetzt etwas verwirrt sein sollten: Der "Tag der Sonne" am 3. Mai hat nichts mit dem "Tag der Sonne" am 15. April zu tun. Letzterer wird nämlich nicht international begangen, sondern lediglich in Nordkorea – dies aber dafür als offizieller Feiertag. Denn am 15. April 1912 erblickte der "Große Führer" und "Ewige Präsident" Kim Il-sung das Licht der Welt.Um jedoch allen Verwechslungen und Missverständen aus dem Weg zu gehen, können Sie alternativ am 15. Juni den "Tag des Windes" begehen. Und am 3. Mai feiern Sie einfach den "Trag-zwei-verschiedenfarbige-Schuhe-Tag", der ebenfalls an diesem Datum stattfindet. Bleibt nur die Frage: Welchen Tag machen wir nun zum "Internationalen Tag der Mund-Nasen-Maske"?