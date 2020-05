VDR

So wird es wieder am 24. November 2020 in Dortmund und im Apri 2021 in Heidelberg sein: live und vor Ort. Am 18. Juni 2020 findet das Forum ausnahmsweise digital statt.

Der eigentlich vorgesehene Live-Termin für das Forum Geschäftsreisen in Heidelberg wurde auf April 2021 verschoben. Zusätzlich bieten BizTravel und VDR am 18. Juni 2020 jedoch ein vierstündiges Digital-Event mit dem Fokus auf "Geschäftsreisen in Corona-Zeiten".