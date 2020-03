Lange gehörte der Fernost-Staat, in dem bald die Olympischen Spiele stattfinden sollen, zu den wenigen Ländern, die Europäern noch freien Eintritt gewährten. Damit ist nun Schluss.

Aus Furcht vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus will nun auch Japan alle ankommenden Reisenden aus 38 Ländern für 14 Tage unter Quarantäne stellen. Die Maßnahme werde am 19. März 2020 greifen und neben Ägypten sowie dem Iran auch europäische Länder umfassen, sagte Ministerpräsident Shinzo Abe. Deutschland nannte er bislang explizit zwar nicht, es dürfte aller Wahrscheinlichkeit aber unter die Länder fallen.Zudem wird die Regierung in Tokio seinen Worten zufolge bereits ausgestellte Visa für Menschen aus diesen 38 Ländern stornieren. Ferner gelte von Donnerstag an ein Einreiseverbot für Reisende aus Teilen Spaniens, Italiens und der Schweiz sowie aus ganz Island, sagte Abe weiter. Bisher waren lediglich Besucher aus China und Südkorea unter die 14-tägige Quarantäne gefallen.In Japan sollen in vier Monaten die Olympischen Spiele beginnen.