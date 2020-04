Laut einer Abta-Umfrage unter österreichischen Travel Managern erwarten 37 Prozent "signifikante Sparmaßnahmen" im Reisesegment wegen des wirtschaftlichen Abschwungs. 20 Prozent planen solche lediglich für die kommenden drei bis vier Monate.

Geschäftsreisen schon ab Juli 2020 wieder

Insgesamt treffen die Anti-Corona-Maßnahmen den Geschäftsreiseverkehr derzeit stark. Der Umfrage der Austrian Business Travel Association Abta zufolge geben 48 Prozent der befragten Travel Manager an, dass in ihren Firmen ein generelles Reiseverbot für alle Mitarbeiter gilt.20 Prozent sagen, dass internationale Geschäftsreisen nur mit Genehmigung des Vorstands oder der Geschäftsleitung unternommen werden dürfen, bei 21 Prozent der Unternehmen gilt dies für alle Reisen. Auf die Frage nach der Abhaltung von Veranstaltungen und Tagungen antworten 34 Prozent: „wurden gänzlich ohne Ersatztermine abgesagt“, 50 Prozent: „wurden auf die 2. Jahreshälfte verschoben und Ersatztermine geplant“.Laut 39 Prozent der Befragten wurden alle Tagungen auf Video- und Telefonkonferenzen umgestellt, sämtliche Seminare, Schulungen auf Webinare (38 Prozent). Nach Beendigung der Situation planen jedoch 27 Prozent, wieder physische Meetings abzuhalten, während 18 Prozent angeben, Videokonferenzen stark beibehalten zu wollen.Auf die Frage, wann Mitarbeiter wieder regelmäßig geschäftlich reisen werden, sehen das 34 Prozent optimistisch schon ab Juli 2020, 31 Prozent erwarten das erst ab Oktober 2020 und für 29 Prozent ist das derzeit völlig unabsehbar.37 Prozent der Umfrageteilnehmer geben an, dass signifikante Sparmaßnahmen im Bereich Reisetätigkeit für das gesamte Jahr 2020 vorgesehen sind, bei 20 Prozent sind solche Kürzungen nur für die nächsten drei bis vier Monate geplant.Optimistisch ist man hingegen bei der Aufnahme der Reisetätigkeit nach Beendigung der Krise: 48 Prozent gehen davon aus, dass ihre Unternehmen Geschäftsreisen dann umgehend wieder aufnehmen werden. Unter den Sparmaßnahmen zu den eigenen Arbeitsplätzen nennen 57 Prozent der Befragten Anmeldung zu Kurzarbeit, Kündigungen kommen aber kaum vor (nur 2 Prozent).Die Umfrage wurde in den ersten beiden Aprilwochen vorgenommen.