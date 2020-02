Weniger Geschäftsreisen – das könnte die Folge der politischen Instabilität sein.

Im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz sehen die Wirtschaftslenker große Auswirkungen der aktuellen Weltpolitik auf ihre Unternehmen. Das trifft auch den Business Travel.

Ob Ausschreitungen, Kriege oder Handelskonflikte: Die geopolitische Lage beunruhigt die Wirtschaft. Vier von fünf Unternehmen sehen große Auswirkungen auf ihre wirtschaftliche Situation. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Befragung von Airplus International unter mehr als 400 Vorständen und Geschäftsführern aus Europa, den USA und Asien.Besonders kritisch betrachten diedie aktuelle Weltpolitik: 93 Prozent sehen hier Schwierigkeiten für ihr Geschäft, aber auch in(85 Prozent) und(83 Prozent) ist die Skepsis groß. Am positivsten sind hier nochUnternehmen gestimmt: Knapp die Hälfte (42 Prozent) sieht keine Auswirkungen. In denist dies noch ein Drittel."Politische Instabilität hat einen negativen Effekt auf die Außenwirtschaft und beeinträchtigt damit auch Geschäftsreisen", heißt es in der Studie. Nach Zahlen des Airplus Business Travel Index führten beispielsweise die anhaltenden Proteste inzu massiven Einbrüchen bei Dienstreisen dorthin. Im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2018 gab es 2019 allein aus Italien ein Drittel weniger Reisen in die chinesische Sonderverwaltungszone, auch aus der Schweiz (-24,3 Prozent), Deutschland (-18,5 Prozent) und Frankreich (-17,2 Prozent) waren deutliche Rückgänge zu vermelden.Noch gravierender ist demnach der Einfluss von Terroranschlägen: Nach dem Anschlag im und am Flughafenam 28. Juni 2016 brachen Flugbuchungen von Geschäftsreisenden europäischer Firmen dorthin kurzfristig um knapp zwei Drittel ein (62,7 Prozent).Das Coronavirus inspielte zum Zeitpunkt der Befragung noch keine Rolle. Selbstverständlich beeinträchtigt auch dieses die Geschäftsreisen stark.Der Airplus Business Travel Index ist eine Auswertung der über Airplus abgewickelten Flugbuchungen. Für die Umfrage hat die Lufthansa-Tochter insgesamt 424 Topmanager in Deutschland, USA, China, Italien und Frankreich befragt, darunter CEOs, Finanz- und Vertriebschefs.