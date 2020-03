Zuvor haben sich bereits LOT, Air Baltic, Lauda, SAS und Czech Airlines einen Flugstopp verordnet. Andere Airlines streichen bis zu 90 Prozent ihrer Strecken.

Die österreichische Lufthansa-Tochter Austrian Airlines stellt ab Mittwochnacht, den 18. März 2020, den Flugbetrieb vorübergehend ein. Der vorerst letzte Flug mit der Flugnummer OS 066 wird am 19. März in den Morgenstunden aus Chicago in Wien landen. Zunächst streicht Austrian Airlines alle Flüge bis zum 28. März 2020. Passagiere, die in diesem Zeitraum einen gebuchten Flug haben, werden – sofern möglich – auf andere Fluglinien umgebucht.Bereits zuvor haben alle Flüge gestoppt:LOT, Air Baltic, Czech Airlines, SAS, Saudia und Lauda.Viele andere Fluggesellschaften haben ihre Programme um 70 bis 90 Prozent gekürzt.