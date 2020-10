Schon seit acht Monaten lähmt die Corona-Pandemie die Veranstaltungsbranche. Bis hier wieder Normalität herrscht, wird es voraussichtlich noch lange dauern.

Die Meeting- und Event-Branche hat sich in den vergangenen Monaten notgedrungen grundlegend verändert. Event-Planer stehen jeden Tag vor neuen Herausforderungen, was wiederum neue Erwartungen an Veranstaltungsorte mit sich bringt. Was können Hotels und Veranstaltungsorte also tun, um diesen neuen Erwartungen gerecht zu werden?Die BizTravel- und fvw-Schwester ahgz veranstaltet dazu am morgigen Dienstag um 15 Uhr, ein kostenloses Webinar gemeinsam mit Event.Themen sind:- Neue Herausforderungen und Erwartungen von Eventplanern- Der Wechsel zu hybriden Events, und wie man sich darauf vorbereitet- Event- und Meeting-Trends für 2020/2021- Wie Sie MICE-Geschäfte für 2020 und 2021 sichern können