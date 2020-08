Im Kampf gegen die Corona-Pandemie verlangt Dubai von seinen Besuchern jetzt einen aktuellen Corona-Test. Auch Transit-Passagiere müssen eine entsprechende Bescheinigung vorlegen.

Der Covid-19-Test, der auch für Transit-Passagiere verpflichtend ist, darf dabei nicht älter als 96 Stunden sein. Dubai-Besucher und Reisende mit Anschlussflügen müssen zudem eine Gesundheitserklärung ausfüllen und den Mitarbeitern am jeweiligen Check-in aushändigen. Desweiteren müssen Besucher des Emirates eine Quarantäne-Verpflichtung ausfüllen, die sie während ihres Fluges nach Dubai erhalten. das Dokument ist den Mitarbeitern der Gesundheitsbehörde nach der Ankunft zu übergeben.Möglicherweise müssen Urlauber bei Ankunft in Dubai einen weiteren Covid-19-Test durchführen. In diesem Fall müssen Reisende bis zum Erhalt des Ergebnisses in ihrem Hotel oder sonstigem Aufenthaltsortbleiben. Sollte der sogenannte PCR-Tewst positiv ausfallen, sind Sie verpflichtet, in ihrer Unterkunft zu bleiben. Auch müssen sie DXB Smart App auf ihr mobiles Endgerät herunterladen.Reisende, die zudem von Dubai nach Großbritannien oder ins übrige Europa fliegen, müssen zudem laut Information von Emirates spätestens 96 Stunden vor Abflug einen Covid-19-Test durchführen und die Bescheinigung über das Testergebnis beim Check-in vorlegen.