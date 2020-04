Ab Montag müssen Passageiere während der gesamten Reise – also am Flughafen und an Bord der Maschine – einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Im Gegenzug entfällt das Freihalten des Mittelsitzes.

Wieder mehr Flüge geplant

Maske statt Sitz-Abstand: An Bord aller Maschinen der Lufthansa-Gruppe – also auch Austrian, Brussels, Eurowings und Swiss – gilt von Montag, 4. Mai 2020, an eine Maskenpflicht auf all ihren Flügen. Passagiere müssen demnach während des gesamten Fluges und bereits am Flughafen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Diesen erhalten sie nicht von der Fluggesellschaft, sondern müssen ihn selbst mitbringen.Außerdem soll bereits beim Einsteigen in die Maschinen künftig ein Mindestabstand eingehalten werden. Das heißt, die Passagiere sollten nicht dicht an dicht in die Flugzeuge drängeln. Dadurch dürfte sich der Boarding-Prozess verlängern, Reisende sollten also rechtzeitig zum Flughafen anreisen – zumal auch vor den Sicherheitskontrollen Abstände eingehalten werden.Die Maskenpflicht gilt auch für die Stewardessen. In anderen Ländern ist ein Tragen von Masken in der Öffentlichkeit – darunter auch in Flugzeugen – bereits Pflicht. In Deutschland gilt dieses bisher für Einkäufe und in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Manche Airlines wie beispielsweise United verteilen die Masken jedoch von sich aus an die Passagiere. Dies gehört zur sogenannten "Freundlichkeitskampagne".Die Maskenpflicht gilt zunächst bis zum 31. August 2020. Ob sie verlängert wird, soll rechtzeitig entschieden werden.Im Gegenzug zu der neuen Maßnahme entfällt die bisherige Regelung, den Mittelsitz freizuhalten, um einen gewissen Mindestabstand zwischen den Passagieren zu gewährleisten. Das Tragen der Masken gewährleiste eine ausreichenden Gesundheitsschutz, teilte der Konzern mit. Damit kann Lufthansa ihre Maschinen wieder stärker auslasten als bislang. Derzeit hält sich die Nachfrage aber noch in Grenzen.Der Schutz vor Ansteckung sei auch durch die Klimaanlagen gegeben, heißt es: Flugzeuge verfügten über Luftfilter, deren Qualität den Filtern in den Operationssälen entspreche. Eine Ansteckung an Bord bleibe damit sehr unwahrscheinlich, so der Konzern.Zudem kündigte LH an, die Zahl ihrer Flüge wieder zu erhöhen. So sollen ab Frankfurt und München künftig wöchentlich wieder 330 statt wie bisher nur 50 Maschinen abheben.Der neue Lufthansa-Flugplan mit den zusätzlichen Zielenundsoll am 18. Mai starten. Die Zahl der innerdeutschen Verbindungen ab München werde verdoppelt. Auch die Töchterundverlängern ihre Notflugpläne aus der Schweiz und von deutschen Flughäfen bis Ende Mai. Langstreckenflüge starten weiterhin nur aus der Schweiz und in Frankfurt.