Korean Air hat ihre Passagierkapazität um 80 Prozent gesenkt.

Das Coronavirus und die Einreiseverbote für Koreaner in vielen Ländern machen der größten Fluggesellschaft des Landes zu schaffen. Airline-Chef Woo Kee-hong warnt, dass Korean die Krise nicht überstehen könnte.

Insgesamt 100 der 145 Flugzeuge stehen derzeit am Boden, und noch stärker sind die Passagier-Kapazitäten gesunken: Nur noch 20 Prozent der bisherigen Fluggäste finden Platz in den Maschinen. Grund der Misere: Weil Südkorea zu den am stärksten vom Coronavirus betroffenen Staaten zählt, dürfen Koreaner in immer weniger Staaten einreisen.Airline-Chef Woo Kee-hong warnte laut Nachrichtenagentur Reuters nun davor, dass Korean Air die Krise nicht überleben könnte – zumindest dann, wenn sich die Situation weiter verschlimmern sollte. Alle denkbaren Kostensparmaßnahmen bis hin zum unbezahlten Urlaub für die Mitarbeiter habe man inzwischen ergriffen. "Doch wenn es noch lange so weitergeht, könnten wir den Punkt erreichen, an dem das Unternehmen möglicherweise nicht überlebt", zitiert Reuters Woo.Seit vergangener Woche bedient Korean Air auch die Strecke zwischen Frankfurt und Seoul nicht mehr. Erst nach dem 25. April soll es wieder losgehen. Auch Zürich wurde aus dem Flugplan gestrichen. Ab Wien gilt ein reduziertes Programm.