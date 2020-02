An dieser Stelle berichtet BizTravel-Chefredakteur Oliver Graue über seine Woche im Business Travel.

Dienstag, 18. Februar 2020

Donnerstag, 13. Februar 2020

Ohne Frage: Es ist immer spannend, andere Länder und fremde Kulturen zu erkunden. Auch ich bin ein großer Freund des Reisens – längst nicht nur berufsbedingt. Neben den Fern-Trips gehören für mich aber auch dieinnerhalb Deutschlands zum Reisen dazu: am (verlängerten) Wochenende zum Beispiel.Und ich bin immer wieder überrascht, welche Perlen landschaftlicher wie kultureller Art sich in teilweise unmittelbarer Nachbarschaft entdecken lassen. So waren wir am Wochenende amin der Nähe von Hannover. Und wir waren nicht nur von der Natur dort begeistert, sondern ganz besonders von der Kultur. Abstecher wert sind etwa das Kloster Loccum oder dieim Örtchen Idensen. In ihrem Innnern lassen sich Fresken aus dem Jahre 1130 (!) bestaunen. Beeindruckend! Mitten in Deutschland, wie gesagt.Gleich mehrere Gespräche mit Rechtsexperten haben wir in den vergangenen Tagen zumgeführt. Bilanz: Weder für Unternehmen noch für Leistungsanbieter ist das Thema sonderlich erquicklich. Im Business-Travel-Bereich könnte es vor allem für MICE-Agenturen eng werden: Wollen sie vermeiden, künftig komplett auf den Vorsteuerabzug verzichten müssen (ebenso wie ihre Kunden), bleiben ihnen strenggenommen nur zwei Möglichkeiten.Entweder weisen sie die (margensteuerpflichtigen) Reiseleistungen und (nicht margensteuerpflichtigen) reinen Kongressleistungen getrennt aus – und legen somit ihre Einkünfte offen. Oder sie agieren als reine Vermittler – was aber dazu führt, dass die Firmenkunden statt einer Sammelrechnung zahlreiche Einzelabrechungen erhalten. "Egal, wie man es dreht oder wendet", so formulierte es einer unserer Gesprächspartner, "einen Tod werden sie sterben müssen."