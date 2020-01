Eye See Movies

Die letzte Staffel rund um das Leben arabischer Clans in Berlin kommt brachial und fesselnd wie ihre Vorgängerinnen daher.

Es ist das Finale: Mit ihrer 3. Staffel sind die "A Blocks" an ihrem Ende angelangt. Auf der frisch erschienen DVD sind die letzten Folgen der wahrhaft knallharten deutschen Gangsterserie vereinigt. Natürlich dreht sich wieder alles um Familie, Ehre und Macht: Toni Hamady muss sich sowohl gegen neue Kontrahenten als auch gegen ehemalige Verbündete durchsetzen, die zu Rivalen werden. Noch größer aber scheint die Gefahr, die aus dem eigenen Clan droht.Wie immer brachial und bildgewaltig kommt dieses großartige Finale her. Spannend, fesselnd, ausgezeichnete Schauspieler – die "4 Blocks" haben seit ihrer 1. Staffel nichts verloren!4 Blocks – Die komplette dritte Staffel. Erschienen bei Eye See Movies. Als DVD und Blu Ray. 360 Minuten.