Auch wenn derzeit das Reisen nicht möglich ist: Japan gilt für viele Menschen als eines der spannendsten Fernziele. Dieses Buch beschreibt eindrucksvoll, wie Japans Kultur tickt.

Japan

Japan ist anders – ganz anders als der Westen. Ob Etikette, Kultur, Werte oder Überzeugen: Wer zum ersten Mal im Land ist, tritt sehr schnell in ein Fettnäpfchen. Und auch wenn die Japaner das einem Europäer in keinster Weise übel nehmen: Wer sich mit den Traditionen und der Kultur des fernöstlichen Staates etwas auskennt, hat deutlich mehr von seiner Reise, weil er tiefen Einblick in eine fremde Seele gewinnt.Von den sozialen Beziehungen bis zum Shintoismus, der ältesten japanischen Religion, und vom Jahreszyklus im Berufsleben bis zu äußeren Dingen wie Kleidung, Mode, Architektur und Künste: Spannend und detailliert beschreibt Florian Coulmas in seinem Buch "Die Kulturs" alles, was das Alltagsleben in Japan ausmacht. Das Werk ist sehr lesbar und informativ gehalten und geht weit über einen klassischen „Business-Knigge-Führer“ hinaus.Florian Coulmas: Die Kultur Japans. Erschienen im Verlag C.H. Beck, 334 Seiten, 16,95 Euro, ISBN 978-3406670978.