"Been there, seen that"? Einfach nur die Standardattraktionen ablaufen hat für viele Städteurlauber nicht mehr Priorität. Aber wie macht man den City-Trip zum individuellen Abenteuer?

Man könnte sich jetzt die Finger wundgoogeln. Ein Dutzend Blogger, Influencer und Instagramer seiner Wahl konsultieren. Oder sich einfach mal ganz konservativ im Freundes- und Bekanntenkreis (oder vielleicht im Reisebüro – die haben doch Ahnung?) umhören. Wer sich auf eine Städtereise vorbereiten möchte, die mal nicht im 08/15-Modus die Top-Ten-Attraktionen abfeiern soll, hat viele Möglichkeiten. Zu viele. Und obendrein zu wenig Zeit.Wenn es denn dazu Bücher geben würde? Kompakt, individuell, originell? Gibt es neuerdings: "Stadtabenteuer" heißt eine neue Reihe im Michael Müller Verlag, der sich in 40 Jahren mit "etwas anderer" Reiseliteratur einen ausgezeichneten Ruf in der Branche erarbeitet hat. Die Idee stammt von Verlagssprecher Matthias Kröner, derbeim Honeymoon in Amsterdam "die Stadt wirklich kennenlernen" wollte: nicht über Sehens­wür­digkeiten, sondern durch Erlebnisse.So entstanden die "Stadtabenteuer" – Reiseführer und Lesebücher zugleich. Bisher acht Bücher zu acht Metropolen – Deutschland ist durch Berlin und Hamburg vertreten, als Nahziele locken Amsterdam, Lissabon, Prag, Rom und Wien, und auf der Fernstrecke debütiert New York. Das Hamburg-Abenteuer schrieb Kröner (der nicht zum ersten Mal erfolgreich in die Tasten haut) selbst, für die wirklich ansprechende Grafik zeichnet seine Frau Berit verantwortlich.Beispiel gefällig? Im Big Apple geht man mit Dorothea Martin auf 9/11-Tour und zur Kochdemonstration, erlebt einen Segeltörn und einen Gospelgottesdienst, singende Kellner und frivole Burlesque-Tänzerinnen. Insgesamt mehr als 30 Erlebnisse stellt die Autorin vor, viele mit dem Prädikat "kostenlos" (ja, gibt es!), "günstig" und/oder "familienfreundlich".Und damit nach all der Inspiration die Information nicht zu kurz kommt, gibt es zu jedem Stadtviertel einen praktischen Teil mit Tipps zu Attraktionen, Ausgehen, Essen, Einkaufen und Übernachten. Denn so ganz möchte man auf die Standards ja doch nicht verzichten.