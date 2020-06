Vor genau 300 Jahren wurde der weltweit als Lügenbaron bekanntgewordene Freiherr von Münchhausen geboren. Der Verlag Faber & Faber veröffentlicht den Jahrhundert-Bestseller von 1786 – knallig bunt illustriert.

Als eines von acht Kindern wurde Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen im Jahre 1720 geboren: im als Schloss Münchhausen bezeichneten Herrenhaus eines Gutshofes in Bodenwerder. Mit seinen fantastischen "Lügengeschichten" erzielte der Adelige Weltruhm. Die ursprünglich auf Englisch verfassten Erzählungen wurden 1786 von Gottfried August Bürger ins Deutsche übersetzt – und um weltere Geschichten ergänzt.Zu den bekanntesten Erzählungen gehören jene, in denen sich Münchhausen samt Pferd am eigenen Schopf aus dem Sumof zieht oder er auf einer Kanonenkugel über eine belagerte Stadt reitet, diese ausspioniert und anschließend auf einer Kugel, die in Gegenrichtung fliegt, zurückreitet. Insgesamt jedoch werden dem Adeligen mehr als 100 Lügengeschichten zugeschrieben.– so nannte Bürger sein 1786 erschienenes Buch, das sich zu einem Jahrhundert-Beststeller und zum Klassiker der Weltliteratur entwickelte. Und genau diese Ausgabe veröffentlicht der Verlag Faber & Faber anlässlich des 300. Münchhausen-Geburtstages nun neu.Die Form, in der er dies tut, ist ein wahrer Genuss: Das Buch steckt in einem edlen Schmuckschuber und ist mit 30 wunderbaren, knallig-bunten Illustrationen des Leipziger Buchkünstlers Thomas M. Müller versehen – meist ganz- oder sogar doppelseitig. Es macht schon Spaß, diesen Leinenband in die Hand zu nehmen – darin zu blättern und zu lesen, ist dann ein echtes Vergnügen!Eine tolle Geschenkidee, nicht nur für Münchhausen- und Buchkunst-Freunde!Gottfried August Bürger: Wunderbare Reisen zu Wasser und Lande, Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen (Verlag Faber & Faber, 160 Seiten, 36 Euro).Hier geht es zur Leseprobe