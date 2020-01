In frischer Optik und gewohnt prägnant präsentiert Baedeker seinen neuen Reiseführer "England". Auf 500 Seiten sind die besten Sehenswürdigkeiten erläutert.

Brexit hin, Johnson her: Tatsache ist, dass England ein wunderbares Reiseland ist und bleibt. Dieser, in gewohnt zuverlässiger und prägnanter Baedeker-Art präsentierte Reiseführer, fasst die besten Seiten des Landes zusammen, von Bath bis zu den Yorkshire Dales.Erläutert sind jeweils die Sehenwürdigkeiten, garniert mit schönen Fotos, Zeichnungen, Infografiken und Karten. Handfestes Sightseeing ist ebenso enthalten wie das Kuriose, das England auszeichnet. Frisch erschienen!Ein empfehlenswerter Reiseführer!E - England. Erschienen bei Baedeker. 500 Seiten, Preis: 24,95 Euro.978-3829746953. Erhältlich und bestellbar in allen Buchhandlungen.