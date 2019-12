Von Heinz Rudolf Kunze bis Stephan Eicher: BizTravel stellt einige neuerschienene CDs vor.

Heinz Rudolf Kunze: Grüsse vom Schicksal So kraftvoll, stilistisch bunt und stimmgewaltig hat man Heinz Rudolf Kunze lange nicht mehr erlebt. „Grüße vom Schicksal“ bestellt er auf seinem 36. (!) Album – in tolle Melodien, schönen Gesang und wie immer intelligente, unaufdringliche Texte gepackt. Wunderbar schimmernder Pop! (Electrola)

Wolfgang Müller: Die sicherste Art zu reisen Ein Urgestein der Liedermacherszene meldet sich zurück: Wolfgang Müller, inzwischen 43, legt ein hochklassiges Gitarrenpop-Album vor, verfeinert durch edle orchestrale Arrangements. Textlich findet er den Weg zwischen Kritik und Glück am Leben – engagiert und doch sonnig. Lebensklug! (Fressmann)

Poems for Laila: Dark Timber In einer Jurte in Brandenburg hat das Berliner Duo seine neuen Songs geschrieben. Und genau so kommen sie daher: schlicht mit Gitarre, schnörkellos, langsam, garniert von den beiden tollen Stimmen. Vor allem stecken sie voller Melancholie. Musik zum Träumen und Entschleunigen. (Baboushka Records)

Sebastian Block: Wie alles begann Er hat ein Gespür sowohl für eingängige Melodien als auch für tanzbaren Pop: Sebastian Block erzählt aus seinem Leben – mal gefühlvoll-kuschelig, mal voller Energie. Dabei wechselt er zwischen Synthie-Pop, Indie, Folk und Rock. Verspielt und erfrischend! (Timezone Rec.)

ChristinA Lux: Leise Bilder Sie ist Profi durch und durch, Sängerin und Produzentin seit 1983. Nun zeichnet Christina Lux „Leise Bilder“ – wunderbare, vitale, poetische Lieder zwischen Soul, Songwriting und Jazz. Alle Stücke sind diesmal auf Deutsch, einige mit Gästen wie Stoppok, Laith Al Deen und dem Trompeter Joo Kraus. (India Records)

The Trouble Notes: Lose Your Ties Ihre Musik kommt ohne Worte aus, und doch erzählen die Trouble Notes faszinierende Geschichten: Aus Weltmusik, Hardrock, Prog und Orient-Klängen schmieden sie energiegeladene, expressive Kompositionen. Musik, die zu einer Reise um den Erdball einlädt! (Trouble Music)

Stephan Eicher/Martin Suter: Song Book Ein kon- geniales Duo aus der Schweiz: Der Musiker und der Schriftsteller inspirieren sich gegenseitig und haben zu Recht mit Buch und CD die Bestsellerliste wie auch die Charts gestürmt. Ergreifende Poesie. (Diogenes, 104 S. + CD, 36 Euro)